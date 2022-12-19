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Лукашенко заявил, что безоговорочно поддерживает Россию

Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске перед началом переговоров. 19 декабря 2022 года

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в19 декабря провели переговоры в Минске. После этого они дали совместную пресс-конференцию, на которой большое внимание уделили теме "всесторонней поддержки России Беларусью", особенно на фоне западных санкций, вызванных российской агрессией в Украине.

"Вы же знаете: мы вдвоём соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете!," - сказал Лукашенко и добавил, что сейчас "определяется будущее российского и белорусского народов", и что "в условиях санкционного давления Россия может обойтись без Беларуси, но Беларусь без России - нет".

Путин и Лукашенко заявили о намерении и далее укреплять связи в области газовой и атомной энергетики, транспорта, грузоперевозок и космической индустрии. Лукашенко подчеркнул, что цена на российский газ на следующий год для Беларуси будет фиксированной.

Вопросы военной политики, в частности тема вторжения России в Украину и перспективы возможного присоединения к нему Беларуси, на пресс-конференции почти не затрагивались. Однако Владимир Путин сказал, что две страны договорились продолжать практику совместных военных учений. Александр Лукашенко сообщил, что армия Беларуси проводит подготовку самолётов и экипажей для запуска "специфических боеприпасов". Также он добавил, что Россия передала Беларуси ракетные комплексы "С-400" и "Искандер", они уже поставлены на боевое дежурство.

За несколько дней до этого Лукашенко в очередной раз обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь (Украина эти обвинения отвергла) и обосновал необходимость увеличнения группировки российских войск в своей стране "обострением на западных границах Союзного государства".

В начале декабря Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу сказал, что российские и белорусские военные проходят подготовку "как единая группировка, единая армия". 13 декабря в Беларуси по приказу Лукашенко началась внезапная проверка боеготовности вооружённых сил страны.

  • Украинская разведка отмечает переброску в Беларусь российских солдат и военной техники, но заявляет, что в данный момент не видит прямой угрозы наступления со стороны Беларуси. 19 декабря стало известно, что ВСУ укрепляют границу с Беларусью на фоне возможного наступления российских войск с территории этой страны. Об этом заявил в интервью Би-би-си первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. По его словам, укрепление включает в себя строительство вдоль границы оборонительных линий, артиллерийских позиций и складов боеприпасов.
  • Владимир Путин 19 декабря прилетел в Беларусь впервые с 2019 года. В Минск также прибыли глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, который должен встретиться со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Сведений о темах и результатах их переговоров пока нет.

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