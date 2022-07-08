В Украине арестовали активы "Роснефти", "Газпрома" и "Росатома"

Суд в Украине арестовал активы украинских компаний, принадлежащих "Роснефти", "Газпрому" и "Росатому". Общая стоимость активов составила более двух миллиардов гривен (более 70 миллионов долларов). Об этом сообщает служба безопасности Украины (СБУ).
Корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации, были арестованы по инициативе СБУ. Арест был также наложен на 46 объектов недвижимости.
В сообщении пресс-службы СБУ сказано, что правоохранительные органы продолжают уголовное делопроизводство в отношении данных предприятий по статьям "диверсия" и "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".
- 16 мая Бюро экономической безопасности Украины заявило о наложении ареста на активы компании олигарха из России на сумму 12 миллиардов гривен (350 миллионов долларов). Имя олигарха в сообщении не раскрывалось. Позднее пресс-служба украинского Альфа-банка подтвердила изданию "Экономическая правда", что речь идёт об активах Фридмана. Арест также был наложен на активы предприятия "Моршинская", которое принадлежит IDS Group Фридмана.
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