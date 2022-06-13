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В Украине наложен арест на предприятие бизнесмена Михаила Фридмана

Российский бизнесмен Михаил Фридман

В Украине наложили арест на корпоративные права собственности российского бизнесмена Михаила Фридмана. Речь идёт о предприятии "Моршинская", которым владеет IDS Group, принадлежащая предпринимателю. Арестованные активы оцениваются в 53 миллиона гривен (почти 2 миллиона долларов), сообщает агентство УНИАН.

Ранее Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины заявило о наложении ареста на корпоративные права собственности бизнесмена из России, но имя не называлось. В сообщении БЭБ сказано, что речь идёт о предприятии, которое является "одним из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины".

Михаил Фридман - совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп". 28 февраля Европейский союз ввёл персональные санкции против бизнесмена, назвав его "близким к Кремлю" лицом. Он обжаловал это в суде ЕС.

  • 16 мая БЭБ заявило о наложении ареста на активы компании российского олигарха на сумму 12 миллиардов гривен (350 миллионов долларов). Как сообщает издание "Экономическая правда", пресс-служба украинского Альфа-банка позже подтвердила информацию о том, что речь идёт об активах Фридмана.

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