В Выборгском районе Ленинградской области на территории элитного коттеджного поселка "Морские террасы" найден мёртвым гендиректор логистической компании "Астра-Шиппинг", которая специализируется на подрядах "Газпрома", 61-летний Юрий Воронов.

По сообщениям СМИ, тело мужчины нашли в бассейне на его собственном участке. Предварительная причина смерти - огнестрельное ранение в упор, которое нанёс себе сам Воронов. Близкие погибшего утверждают, что тот потерял большие деньги из-за проблем с контрагентами и партнёрами.

По информации СПАРК-Интерфакс, в 2020-м и 2021-м годах убытки компании "Астра-Шиппинг"составили 160 миллионов рублей.

С начала года это уже четвёртая смерть топ-менеджера, напрямую связанного с корпорацией "Газпром". В январе в Ленинградской области нашли мёртвым топ-менеджера "Газпром инвеста" Леонида Шульмана, в феврале - замдиректора Единого расчётного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности Александра Тюлякова (официальные версии причин гибели в обоих случаях - самоубийство).

В апреле в Москве обнаружили мёртвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По версии следствия, находящийся на грани разорения Аваев застрелил своих близких, а затем покончил с собой.