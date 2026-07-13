В Украине бывшего депутата Деркача заочно приговорили к 15 годам

Высший антикоррупционный суд Украины заочно приговорил бежавшего в Россию бывшего депутата Верховной Рады Андрея Деркача к 15 годам лишения свободы по обвинению в госизмене и незаконном обогащении. Об этом сообщает Украинская служба Радио Свобода.

Деркач – сын бывшего главы СБУ Леонида Деркача, скончавшегося незадолго до российского вторжения в 2022 году. Он был депутатом Верховной Рады по одномандатному округу. По данным следствия, в 2019–2020 годах он регулярно встречался в Москве с представителями Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), а впоследствии проводил пресс-конференции с целью дискредитации Украины. Деркач, как утверждается, получил не менее 567 тысяч долларов от российских спецслужб и использовал их для информационных атак против Украины.

В частности, Деркач публиковал расшифровки телефонных разговоров тогдашнего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США (с 2021 по 2025 годы он был президентом) Джо Байденом. В 2020 году США ввели против Деркача санкции, утверждая, что он, будучи агентом российских спецслужб, пытался вмешаться в выборы президента США. В Соединённых Штатах Деркачу были предъявлены обвинения в уголовных преступлениях.

В 2022 году он уехал в Россию, а в 2023 году президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства. В сентябре 2024 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назначил Деркача членом Совета Федерации от региона.