В Украине под удар попали товарный поезд и объекты энергетики

Российские военные в ночь на среду атаковали беспилотниками энергетические и другие инфраструктурные объекты в нескольких областях Украины.

В Черниговской области сообщается о попадании в энергообъект, из-за чего без света остались жители в Нежинском районе. Там же был атакован товарный железнодорожный состав на перегоне Носовка-Нежин, повреждены пути на направлении Нежин-Киев, перевозки до города Нежин приостановлены.

В Прилуках Черниговской области из-за удара беспилотника возник пожар на нефтебазе, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

Удары наносились также по Днепропетровской области, в частности по Кривому Рогу и его пригородам. Пострадали, по данным областных властей, не менее пяти человек.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, за ночь по Украине было выпущено 183 беспилотника, большую часть удалось сбить.

Утром в среду российские военные обстреляли Херсон. Погибли два человека. Российские военные удары пока не комментировали.