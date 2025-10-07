В Херсоне в результате обстрелов двое погибших, сообщили местные власти

Два человека погибли и 18 пострадали за минувшие сутки в результате российских налётов и обстрелов подконтрольной Украине части территории Херсонской области.

Об этом во вторник утром сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его данным, среди раненых – трое детей. Повреждены два многоэтажных дома и 139 частных жилых строений, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

Тело одного погибшего достали из-под завалов дома в Корабельном районе Херсона. Ещё один человек, 65-летний житель Херсона, скончался, когда с российского дрона была сброшена взрывчатка на территорию остановки общественного транспорта, сообщила региональная прокуратура.

Российские военные удар по Херсонской области не комментировали.

В Полтаве в результате ночного воздушного удара российских войск нанесен ущерб железнодорожному депо, был повредён подвижной состав поездов.

Как сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, "поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции, административные и складские помещения, подвижной состав. Произошли возгорания, которые уже ликвидированы спасательными службами. Никто не пострадал. Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков–Львов, Львов–Харьков, Краматорск–Львов.

Сообщается также о повреждении одного энергообъекта, из-за чего без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах.

Украинские власти во вторник проинформировали и о массированной атаке на Сумскую область. "Россия снова бьет по энергетике и железнодорожной инфраструктуре. Ночью - массированные атаки в Полтавской и Сумской областях", - написал заместитель премьер-министра Украины по восстановлению страны Алексей Кулеба. В Сумах, по его сведениям, зафиксированы повреждения жилых домов и обесточивание части города.

Военная администрация Сум отмечает, что в городе под удар попал троллейбус, в котором было шесть пассажиров. Есть один пострадавший, которому оказали помощь на месте, у женщины-водителя диагностировали острую реакцию на стресс, говорится в сообщении.

Россия атаки на Полтаву и Сумы пока не комментировала.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские военные в ночь на вторник атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23", также были применены 152 беспилотника. К 9 часа утра сбито или подавлено 88 дронов на севере и востоке страны; зафиксировано попадание двух ракет и 52 ударных БПЛА в 10 локациях, сказано в утренней сводке.