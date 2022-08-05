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В Украине подозревают в госизмене экс-замглавы управления разведки

Задержанный СБУ бывший заместитель руководителя Главного управления разведки

Служба безопасности Украины подозревает в госизмене бывшего заместителя руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщается на сайте СБУ. Имя подозреваемого не называется.

По данным следствия, он был завербован в 2014 году и передавал российским спецслужбам секретную информацию о военно-политической ситуации в Украине и действиях военных. Утверждается, что по заданию российской стороны замглавы управления собирал секретную информацию в Минобороны и Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

Генерал-майора задержали в начале вторжения России в Украину. Во время обыска по месту работы подозреваемый открыл огонь из пистолета Макарова по сотрудникам следственно-оперативной группы. Суд отправил его под стражу без права внесения залога. Помимо статьи о госизмене, ему вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное хранение оружия.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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