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В Украине погиб командир костромского полка ВДВ

Подорванный российский танк в Мариуполя, март 2022 года 

В ходе "специальной операции" в Украине погибли пятеро военных из Костромской области, в том числе командир костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев, сообщает местное отделение ГТРК.

По данным телерадиокомпании, кроме полковника Сухарева, погибли старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярёв и капитан Алексей Никитин.

331-й гвардейский парашютно-десантный полк, которым Сухарев командовал с 2021 года, принимал участие в обеих чеченских кампаниях и в пятидневной войне в Южной Осетии в 2008 году.

По итогам лётних учений 2017 года министр обороны Сергей Шойгу присвоил полку звание “Ударный”.

  • Российское министерство обороны раскрывало данные о потерях в ходе вооруженного конфликта в Украине лишь однажды – 2 марта, сообщив о гибели 498 военнослужащих.
  • По данным газеты New York Times, которая ссылается на разведку США, эта цифра может быть значительно больше. С начала военного вторжения России на территорию Украины погибло более семи тысяч российских военнослужащих, свыше 14 тысяч раненых, ​утверждает NYT. Точные данные о потерях в условиях боевых действий получить невозможно.

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