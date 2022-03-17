В Украине погиб командир костромского полка ВДВ

В ходе "специальной операции" в Украине погибли пятеро военных из Костромской области, в том числе командир костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев, сообщает местное отделение ГТРК.

По данным телерадиокомпании, кроме полковника Сухарева, погибли старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярёв и капитан Алексей Никитин.

331-й гвардейский парашютно-десантный полк, которым Сухарев командовал с 2021 года, принимал участие в обеих чеченских кампаниях и в пятидневной войне в Южной Осетии в 2008 году.

По итогам лётних учений 2017 года министр обороны Сергей Шойгу присвоил полку звание “Ударный”.