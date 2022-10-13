В Украине погибли 5 мобилизованных из одного района

В Украине погибли 5 россиян, призванных по мобилизации военкоматом Коркинского муниципального района Челябинской области. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на областное правительство.

Власти региона пообещали в дополнение к федеральным выплатам выделить семьям погибших по 1 миллиону рублей.

Об обстоятельствах гибели пяти земляков не сообщается. По данным It's My City, речь идёт о первом официальном сообщении о гибели мобилизованных на войне - ранее сообщалось только о случаях их смерти на полигонах или в учебных частях.

Юрист Павел Чиков сообщил, что под Лисичанском Луганской области погиб первый мобилизованный российский адвокат - Андрей Никифоров из Санкт-Петербурга. Он, как утверждается, был призван 25 сентября.

Также ранее сообщалось о гибели мобилизованного жителя Свердловской области. Впоследствии стало известно, что он не погиб, а ранен.

Президент России Владимир Путин объявил мобилизацию 21 сентября. Власти заявляли, что мобилизованные не сразу отправятся в зону боевых действий в Украине, а сначала будут проходить подготовку и "боевое слаживание" на полигонах. Различные чиновники говорили о том, что боевое слаживание должно длиться примерно месяц. Однако сообщения о гибели мобилизованных начали поступать, ещё когда месяц с момента объявления мобилизации не истёк.