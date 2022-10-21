В Украине погиб IT-специалист банка, которому полагалась бронь

В Украине под миномётным обстрелом погиб сотрудник "Райффайзенбанка" Тимур Измайлов, который был мобилизован несмотря на то, что ему полагалась бронь. Об этом сообщил его адвокат Константин Ерохин.
33-летний Измайлов занимал одну из ключевых IT-должностей в банке. Он занимался сопровождением системы "Мир". Родственники Измайлова сообщают, что его пригласили в военкомат ещё 18 сентября, за три дня до мобилизации, якобы для "уточнения документов". Там ему вручили повестку на учебные сборы, которые должны были пройти 22 сентября. 23 сентября Измайлова мобилизовали, 7 октября он оказался в зоне боевых действий в Украине, а 13 октября погиб.
По словам адвоката, Измайлову полагалась отсрочка, как IT-специалисту системно значимого банка. Ранее Минобороны заявляло, что от мобилизации будут освобождены IT-специалисты, сотрудники компаний операторов связи, СМИ и банков. Ерохин сообщает, что списки на "бронь" до сих пор не дошли до военкомата. "Подано более семи жалоб. Подан иск. Поданы обращения на все горячие линии. Публикации в СМИ и т. д. И такой итог." - написал адвокат. Родственники Измайлова заявили, что в начале октября приходили с необходимыми документами в военкомат, но там им заявили, что эти документы ничего не значат и, что "раз он мобилизован, то будет служить".
Сибирь.Реалии в пятницу сообщает о гибели в Украине мобилизованного отца троих детей из Бурятии Андрея Хомиченко. При этом российские власти в октябре пообещали предоставить многодетным отцам отсрочки, руководствуясь новыми "директивами Генштаба". Эти директивы нигде не опубликованы, а закон о мобилизации позволяет призывать отцов троих детей на войну.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что около 10 тысяч мобилизованных россиян вернули домой. По его словам, в случаях, когда гражданин призывается по ошибке, проводится разбирательство.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
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