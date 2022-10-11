В Украине погиб мобилизованный – его мать узнала об этом из соцсетей

На войне в Украине погиб Евгений Бизяев, мобилизованный из Краснотурьинска Свердловской области. Его мать прочитала об этом в социальных сетях – в военкомате информацию ей подтвердили. О смерти Бизяева рассказала екатеринбургскому изданию It's My City его родственница Анастасия.

По словам Анастасии, Бизяева мобилизовали 28 сентября, а через несколько дней отправили воевать в Украину. У него осталась трёхлетняя дочь. Матери Бизяева, которая прочитала о смерти сына в пабликах, пришлось самой обращаться в местный военкомат за подтверждением его гибели. Тело погибшего в Краснотурьинск пока не доставили.

По информации издания, ещё несколько мобилизованных, которые уехали из Краснотурьинска вместе с Бизяевым, уже около недели не выходят на связь.

Проверить информацию о судьбе мобилизованных в условиях боевых действий оперативно невозможно.

Ранее жительница Краснотурьинска рассказала, что мобилизованных из этого города отправляют в приграничные территории без учебной подготовки, заключения контрактов и прохождения медицинской комиссии. Она вместе с ещё десятью женщинами готовит коллективные письма в областную прокуратуру и другие инстанции.

По словам омбудсвумен Свердловской области Татьяны Мерзляковой, сроки подготовки мобилизованных определяет воинская часть: подготовка может длиться от двух дней до месяца.