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В Украине погиб мобилизованный – его мать узнала об этом из соцсетей

На войне в Украине погиб Евгений Бизяев, мобилизованный из Краснотурьинска Свердловской области. Его мать прочитала об этом в социальных сетях – в военкомате информацию ей подтвердили. О смерти Бизяева рассказала екатеринбургскому изданию It's My City его родственница Анастасия.

По словам Анастасии, Бизяева мобилизовали 28 сентября, а через несколько дней отправили воевать в Украину. У него осталась трёхлетняя дочь. Матери Бизяева, которая прочитала о смерти сына в пабликах, пришлось самой обращаться в местный военкомат за подтверждением его гибели. Тело погибшего в Краснотурьинск пока не доставили.

По информации издания, ещё несколько мобилизованных, которые уехали из Краснотурьинска вместе с Бизяевым, уже около недели не выходят на связь.

Проверить информацию о судьбе мобилизованных в условиях боевых действий оперативно невозможно.

Ранее жительница Краснотурьинска рассказала, что мобилизованных из этого города отправляют в приграничные территории без учебной подготовки, заключения контрактов и прохождения медицинской комиссии. Она вместе с ещё десятью женщинами готовит коллективные письма в областную прокуратуру и другие инстанции.

По словам омбудсвумен Свердловской области Татьяны Мерзляковой, сроки подготовки мобилизованных определяет воинская часть: подготовка может длиться от двух дней до месяца.

  • С начала мобилизации в России, ещё до отправки на войну в Украине, погибли как минимум 17 мобилизованных. Они умерли по разным, в том числе неизвестным, причинам. Как минимум трое из них совершили самоубийство.
  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.

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