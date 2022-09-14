В Украине пропал лидер движения против рабства "Альтернатива"

В Харьковской области пропал лидер российского движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников. Об этом изданию Baza сообщили соратники активиста. По их словам, Мельников поехал в Харьковскую область, чтобы раздавать гуманитарную помощь пострадавшим от войны. После начала контрнаступления украинской армии Мельников передал коллегам, что собирается возвращаться в Россию, потому что в регионе становилось опасно, но с 9 сентября он перестал выходить на связь.

Члены движения также рассказали, что большую часть деятельности "Альтернативы" Мельников финансировал из собственных средств. С его исчезновением организации пришлось приостановить приём заявок на помощь людям.

Мельников уже пропадал в 2019 году в Идлибе (Сирия), где его команда разыскивала детей, оставшихся на территории, неподконтрольной сирийскому правительству. Выйдя на связь через пять дней, Мельников сообщил, что команда попала в сферу интересов местной банды и была вынуждена скрываться.

Некоммерческое волонтерское движение "Альтернатива" было основано Олегом Мельниковым в 2011 году. Движение борется с торговлей людьми и современными формами рабства: трудовым, нищенским и сексуальным. "Альтернатива" ищет и освобождает попавших в рабство людей, предоставляет временное жильё, помогает добраться в родные города, рассказывает обществу о проблеме современного рабства и важности борьбы с ним.

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