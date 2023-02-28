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В Украине пропали как минимум 1365 солдат, воевавших на стороне РФ 

Форма российского военнослужащего на дороге в селе Дмитровка Киевской области, апрель 2022 года 

С начала полномасштабной войны в Украине на территории страны пропали как минимум 1365 солдат, воевавших на стороне России, утверждает "Новая газета Европа", ссылаясь на открытые источники. Редакция издания проанализировала около десяти тысяч постов в социальной сети "ВКонтакте" от родственников пропавших без вести. В материале СМИ подчёркивается, что речь идёт как о военнослужащих российской армии, так и о солдатах армий так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

"Новая газета Европа" отмечает, что только в январе родственники солдат опубликовали 850 сообщений о потере связи с близкими в группах "ВКонтакте", и это в 6 раз больше, чем в первый месяц войны. По оценке военных экспертов реальное количество пропавших без вести выше в разы, так как далеко не все родные сообщают о пропаже своих близких в соцсетях.

  • 12 февраля Би-би-си и издание "Медиазона" опубликовали данные о количестве потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. По подсчётам журналистов, основанным на открытых источниках, погибли 14 тысяч 93 российских военных. Речь идёт только о подтверждённых случаях гибели - реальное количество потерь может быть значительно выше. Журналисты отметили, что с момента публикации предыдущей сводки, 27 января, в список погибших добавились 1555 имён, и это самый большой прирост за всё время войны.
  • Минобороны России не раскрывает данные о потерях личного состава и не комментирует цифры, которые озвучивают журналисты. Власти Украины также не сообщают о количестве погибших военных.

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