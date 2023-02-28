В Украине пропали как минимум 1365 солдат, воевавших на стороне РФ 

С начала полномасштабной войны в Украине на территории страны пропали как минимум 1365 солдат, воевавших на стороне России, утверждает "Новая газета Европа", ссылаясь на открытые источники. Редакция издания проанализировала около десяти тысяч постов в социальной сети "ВКонтакте" от родственников пропавших без вести. В материале СМИ подчёркивается, что речь идёт как о военнослужащих российской армии, так и о солдатах армий так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

"Новая газета Европа" отмечает, что только в январе родственники солдат опубликовали 850 сообщений о потере связи с близкими в группах "ВКонтакте", и это в 6 раз больше, чем в первый месяц войны. По оценке военных экспертов реальное количество пропавших без вести выше в разы, так как далеко не все родные сообщают о пропаже своих близких в соцсетях.