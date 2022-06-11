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В Украине расследуют более 16 тысяч дел против российских военных

Российский солдат в разрушенном Мариупольском драматическом театре, 12 апреля 2022 года

В Украине расследуется 16 486 уголовных дел против российских военнослужащих. Об этом в пятницу заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телеканала "Украина-24".

Прокурор привела данные на 10 июня. "Вы же понимаете, что завтра их будет на 200 больше", — добавила Венедиктова. На данный момент по всем этим делам проходят 111 подозреваемых. Ещё 623 человека подозреваются в "преступлениях агрессии" — применении вооружённой силы государством против суверенитета другого государства. Среди подозреваемых — высокопоставленные чиновники, политики и военные, а также медийные персоны. По словам Венедиктовой, сейчас они находятся в России, поэтому к ним будет применяться специальный механизм заочных расследований.

Накануне об уголовных делах против российских военных рассказал также начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования национальной полиции Украины Алексей Сергеев. По его данным, более 11 тысяч дел возбуждено за нарушение законов и обычаев войны, более 4 тысяч — за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, около 700 — за коллаборационизм.

По уголовной статье за нарушение законов и обычаев войны грозит длительный срок заключения, вплоть до пожизненного лишения свободы.

  • 23 мая суд в Киеве приговорил 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области. Шишимарин полностью признал свою вину.
  • 31 мая суд в Полтавской области приговорил к 11,5 года лишения свободы российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова. Их признали виновными в обстреле гражданских объектов в Харьковской области из реактивной системы залпового огня "Град" в первый день российского вторжения в Украину — 24 февраля 2022 года.
  • 6 июня в Верховную Раду внесли законопроект, который позволит освобождать от наказания военнопленных, осуждённых в Украине, если в их отношении принято решение об обмене.

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