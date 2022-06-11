В Украине расследуют более 16 тысяч дел против российских военных

В Украине расследуется 16 486 уголовных дел против российских военнослужащих. Об этом в пятницу заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телеканала "Украина-24".

Прокурор привела данные на 10 июня. "Вы же понимаете, что завтра их будет на 200 больше", — добавила Венедиктова. На данный момент по всем этим делам проходят 111 подозреваемых. Ещё 623 человека подозреваются в "преступлениях агрессии" — применении вооружённой силы государством против суверенитета другого государства. Среди подозреваемых — высокопоставленные чиновники, политики и военные, а также медийные персоны. По словам Венедиктовой, сейчас они находятся в России, поэтому к ним будет применяться специальный механизм заочных расследований.

Накануне об уголовных делах против российских военных рассказал также начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования национальной полиции Украины Алексей Сергеев. По его данным, более 11 тысяч дел возбуждено за нарушение законов и обычаев войны, более 4 тысяч — за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, около 700 — за коллаборационизм.

По уголовной статье за нарушение законов и обычаев войны грозит длительный срок заключения, вплоть до пожизненного лишения свободы.