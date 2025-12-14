В Украине сотни тысяч людей остаются без света после российских атак

Сотни тысяч семей в Украине остаются без света после российских атак на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом заявил утром в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, особенно сложная ситуация в семи областях - Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Сумской, Днепропетровской.

Удары по Одессе и области продолжаются несколько ночей подряд. После атаки в ночь на 13 декабря большая часть города осталась без света. Утром в воскресенье энергетики сообщили, что вернули электричество в дома около 100 тысяч семей в Одесской области.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 14 декабря российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 138 беспилотниками, есть попадания ракеты и 10 беспилотников в шести местах. О жертвах не сообщалось. О гибели мирного жителя накануне сообщили власти Донецкой области - он погиб в Константиновке при российском обстреле.