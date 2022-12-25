В Украине трижды за день объявляли воздушную тревогу

В Украине в первой половине воскресенья, 25 декабря, трижды объявлялась воздушная тревога. В нескольких регионах сообщили о так называемых "прилетах".

Мэр Краматорска, в Донецкой области, сообщил об ударе российских войск по промышленной зоне города. В фейсбуке Александр Гончаренко написал, что всего было три удара. По предварительной информации, никто не погиб.

Российские войска регулярно обстреливают промзону в Краматорске. Власти призывают жителей Донбасса эвакуироваться из региона, отмечает Украинская служба Радио Свобода.

В публикации РБК Украина о масштабной воздушной тревоге в Украине 25 декабря говорится, что опасность связана с активностью российской авиации в Беларуси. Сообщается о взлетах российских истребителей, в том числе МиГ-31 – носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал".

В Киеве и ряде областей позднее последовали отбои воздушной тревоги. В украинской столице днём жители сообщили о нескольких взрывах, в том числе, сведения поступали от жителей левого берега. Впоследствии в Telegram-каналах появилась информация, что взрывы с объявленной тревогой не связаны.

В Херсоне выстроились очереди из желающих сдать кровь для пострадавших при обстреле 24 декабря. Фотографии из городской поликлиники выложил в телеграм заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В результате обстрела Херсона в субботу погибли 10 человек, 55 были ранены, из них более 15 находятся в тяжелом состоянии.