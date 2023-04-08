В Украину вернулся 31 ребёнок, вывезенный ранее в РФ

В Украину в субботу вернулся 31 ребёнок из Херсонской и Харьковской областей, после начала широкомасштбаного российского вторжения вывезенный в Россию или на подконтрольные России украинские территории. Об этом сообщил фонд Save Ukraine и его директор Николай Кулеба.

"После нескольких месяцев разлуки, они встретятся со своими семьями" - говорится в сообщении фонда. Дети вернулись в сопровождении родных. По словам Кулебы, с каждой подобной миссией, которую организует фонд, длительность допросов в ФСБ, которым подвергаются родственники, приехавшие за детьми, увеличивается.

По словам Кулебы, в страну должны были вернуться 33 ребёнка, но бабушка двух детей умерла во время поездки. Теперь фонд будет искать возможность вернуть в Украину её тело и детей, которых она должна была забрать.

Каких-либо иных подробностей не приводится.

В прошлых подобных случаях возвращения детей в Украину речь, как правило, шла о детях, которых летом и осенью прошлого года с согласия родителей российские власти временно вывезли в лагеря на территории России или аннексированного Крыма. На время их пребывания в лагерях пришлось контрнаступление Украины, в ходе которого территории, где они жили, вернулись под украинский контроль. Российские власти требуют, чтобы в подобных случаях за детьми приезжали их родители или родственники, что в условиях войны сопряжено с большими трудностями. До приезда родителей дети остаются на подконтрольных России территориях.

После того, как в Украину вернулась предыдущая группа детей, некоторые из них рассказали об избиениях и издевательствах, которым их подвергали воспитатели.

С оккупированных территорий в Россию были вывезены также тысячи украинских детей, оставшихся без попечения родителей. Власти Украины называют перемещение детей через границу страны насильственной депортацией. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге согласился с такой оценкой, суд выдал в связи с вывозом украинских детей ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Российские власти утверждают, что, вывозя детей, спасают их от обстрелов. При этом сообщалось о случаях усыновления таких детей в России, что прямо противоречит международным конвенциям.

Всего, по данным украинских властей, за время войны с территории страны на территорию России и аннексированного Крыма были незаконно вывезены свыше 16 тысяч детей. Многих из них, как сообщается, принудительно "перевоспитывают", некоторых учат стрельбе и обращению с техникой. Вернуть на родину удалось пока около 350 детей.