В университетский курс истории России включили вторжение в Украину

Курс истории для вузов на неисторических специальностях в России с 1 сентября будет включать в себя период приблизительно от завоевания Киева Новгородом в IX веке до вторжения российской армии в Украину в начале 2022 года. Об утверждении второго февраля новой концепции Минобрнаукой рассказывает газета "Коммерсантъ."

Концепция подготовлена коллективом авторов Российского исторического общества под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова. В события вокруг современной России включат расширение НАТО на восток, развал соглашений о сокращении вооружений и "отказа США, НАТО и Евросоюза от обсуждения угроз национальной безопасности России," — пишет газета.

Документ описывает события в ключе общей риторики Кремля. После отказа от обсуждения угроз, написано в нём, последовали "вооруженные провокации и подготовка украинским режимом силового захвата республик Донбасса". После студентам расскажут про признание независимости донбасских сепаратистов, объявление "Специальной военной операции", санкционное давление стран Запада и "попытки изоляции России от остального мира".

Авторы концепции рекомендуют преподавателям "избегать негативного уклона и очернительства" при рассказах о проблемах и противоречиях отечественной истории. Ранее газета приводила в пример раздел, посвященный войне в Чечне: "Чечня в 1990-е годы стала прибежищем международного терроризма и криминала, в ней не действовали российские законы. Это стало основанием для проведения нескольких воинских операций для нормализации жизни и восстановления конституционного строя".

Один из опрошенных газетой экспертов прямо называл трактовку современных событий в документе пропагандой. Другой отмечает, что концепция рассматривает ряд современных событий, ещё не осмысленных исторической наукой в России.