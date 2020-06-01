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Лицом к событию

"Предатель" Ельцин?

Инаугурация президента России Владимира Путина, 2000 год

Борис Ельцин на I Съезде народных депутатов России 29 мая 1990 года был избран главой Верховного Совета РСФСР.

Через 30 лет к дню триумфа американской космонавтики глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал, что СССР был великим при Сталине, а потом был "застой и захват КПСС ...патологическими предателями типа Ельцина". На самом деле, это был прорыв к избавлению страны от недееспособной тоталитарной коммунистической власти. После трудных 90-х, в 1999 году больной президент сделал своим наследником гэбиста Владимира Путина, который привел Россию к конфронтации с цивилизованным миром. Повторилась история президента Германии Гинденбурга? Сегодня Путин "обнуляет" свои сроки правления, а с ними и принятую по инициативе Бориса Ельцина Конституцию России. В результате войн, санкций и эпидемии коронавируса в 2020 по темпам падения уровня жизни населения Россия вернулась в 90-е годы XX века.

Что могло быть иначе? И могло ли быть иначе? Как не повторять ошибки прошлого? Обсуждают участники тех событий - бывший председатель Моссовета и народный депутат СССР, член Совета «Партии роста» Сергей Станкевич, бывшие народные депутаты России - экс-председатель Госдумы и секретарь Совета Безопасности Иван Рыбкин, глава Администрации президента РФ в 1992-1995 г. Сергей Филатов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию 1 июня в 19:05

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