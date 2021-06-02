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В Будапеште улицы рядом с китайским университетом переименованы в честь уйгуров, Тибета и Гонконга

Улица Уйгурских мучеников

В центре Будапешта появилось несколько новых улиц с названиями, привлекающими внимание к острым политическим проблемам Китая. В районе Ференцварош были открыты улицы Уйгурских мучеников, Свободного Гонконга, Далай-ламы и имени китайского диссидента Епископа Се Шигуана. Об этом сообщает Венгерская служба Радио Свобода.

Названия появились в районе, где должен появиться кампус одного из главных китайских вузов — Фуданьского университета. В церемонии открытия новых улиц приняли участие мэры Ференцвароша Крисзтина Барайи и Будапешта Гергели Карачони. Барайи пояснила, что таким образом район и город протестуют против решения о размещении университета, принятого правительством Венгрии.

Строительство представительства Фуданьского университета в центре Будапешта обсуждается несколько месяцев и вызывает острую критику со стороны оппозиции, передаёт издание Телекс. Она выступает против самого использования земли, которую правительство, по соглашению с городом, должно было благоустроить, финансирования проекта за счёт бюджета и того, что кампус, с точки зрения оппозиции, фактически станет представительством китайской Компартии в городе.

По данным опроса, имеющегося в распоряжении Карачони, против проекта выступают 90 процентов жителей столицы. Оппозиция планировала провести референдум по этому вопросу, однако он, вероятнее всего, не состоится из-за пандемии. Ситуацию обостряет то, что правительство вынудило переместиться из Будапешта в другую страну Европейский университет, который основал американский финансист Джордж Сорос.

  • Улица Уйгурских мучеников названа так из-за ситуации с уйгурами в Китае. Пекин обвиняется в геноциде этого мусульманского народа.
  • Далай-лама XIV — духовный лидер тибетского буддизма и глава Тибета в изгнании, его сторонники требуют освобождения страны от аннексировавшего его в 1950 году Китая.
  • Улица Свободного Гонконга названа в честь города, в котором в 2020 году Пекин подавил гражданские протесты и фактически отменил существовавшую там политическую систему вопреки своим обязательствам.
  • Се Шигуан был епископом Католической церкви, который провёл 28 лет в заключении из-за отказа признавать государственный контроль над религией в стране.

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