В Верховном суде проходят прения по делу о ликвидации "Мемориала"

В Верховном суде России проходит очередное заседание по иску Генеральной прокуратуры о ликвидации внесённого в реестр "иностранных агентов" Международного историко-просветительского общества "Мемориал" ("Международный Мемориал").

Сегодня – прения сторон, после которых судья Алла Назарова должна будет вынести решение.

Прокуроры настаивают, что организация систематически нарушала закон об иностранных агентах, а именно не ставила соответствующей маркировки на материалах, а также нарушала Конституцию. В ведомстве заявляют, что прекращение работы "Международного Мемориала" соразмерно допущенным нарушениям.

Правозащитники считают, что нет законных оснований для ликвидации организации, которая занимается исследованием политических репрессий и защитой прав человека, и называют иск Генпрокуратуры политическим решением. Сотни российских и зарубежных деятелей культуры, нобелевские лауреаты, а также журналисты подписали обращение на имя президента Владимира Путина с просьбой прекратить преследование организации.

Иск о ликвидации старейшей правозащитной организации в России Генпрокуратура подала в ноябре.

Сегодня у здания суда меньше людей, чем во время предыдущих заседаний, передает корреспондент "Медиазоны" (издание признано СМИ-"иноагетом"). Среди них встречаются провокаторы с флагами СССР. Задержаны уже пять или шесть человек, в том числе мужчина, у которого на плакате была перечёркнутая свастика. Он пытался приковать себя велосипедным замком.

В Мосгорсуде завтра продолжится аналогичный процесс по иску Московской прокуратуры к правозащитному центру "Мемориал".

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" было внесено в реестр НКО-"иноагентов" в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России "иностранными агентами".