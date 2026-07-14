В ВМС Украины заявили о потоплении сторожевого корабля РФ

В ВМС Украины во вторник заявили о потоплении пограничного сторожевого корабля ФСБ России "Изумруд". Среди членов экипажа, как отмечается, есть погибшие и раненые.

По данным украинских военных, судно было атаковано морским безэкипажным комплексом Sargan-3000 вблизи Новороссийска. Видео или фотоподтверждений ВМС ВСУ в своем заявлении не приводят.

Президент Украины Владимир Зеленский в сообщении об ударах по России упомянул патрульный корабль, атакованный в Геленджике (город находится примерно в 40 километрах от Новороссийска), но не уточнил его название, обратило внимание Настоящее время.

В ВМС Украины отметили, что судно "Изумруд" в ноябре 2018 года участвовало в нападении на украинские корабли в Керченском проливе.

В России пока не комментировали заявление об атаке на корабль.

В районе Геленджика, по словам Владимира Зеленского, ВМС Украины также атаковали танкер "теневого флота" России. Кроме того, как следует из его слов, ещё три судна "тенефого флота" украинские военные атаковали в Азовском море. Глава Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") заявил, что в ночь на 14 июля украиснкие силы поразили пять танкеров, пять сухогрузов и один буксир. Всего, как утверждает он, за девять суток было поражено 116 судов.

В условиях боевых действий заявления воюющих сторон трудно подтвердить из независимых источников.