В ВМС Украины заявили о потоплении сторожевого корабля РФ

В ВМС Украины во вторник заявили о потоплении пограничного сторожевого корабля ФСБ России "Изумруд". Среди членов экипажа, как отмечается, есть погибшие и раненые.
По данным украинских военных, судно было атаковано морским безэкипажным комплексом Sargan-3000 вблизи Новороссийска. Видео или фотоподтверждений ВМС ВСУ в своем заявлении не приводят.
Президент Украины Владимир Зеленский в сообщении об ударах по России упомянул патрульный корабль, атакованный в Геленджике (город находится примерно в 40 километрах от Новороссийска), но не уточнил его название, обратило внимание Настоящее время.
В ВМС Украины отметили, что судно "Изумруд" в ноябре 2018 года участвовало в нападении на украинские корабли в Керченском проливе.
В России пока не комментировали заявление об атаке на корабль.
В районе Геленджика, по словам Владимира Зеленского, ВМС Украины также атаковали танкер "теневого флота" России. Кроме того, как следует из его слов, ещё три судна "тенефого флота" украинские военные атаковали в Азовском море. Глава Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") заявил, что в ночь на 14 июля украиснкие силы поразили пять танкеров, пять сухогрузов и один буксир. Всего, как утверждает он, за девять суток было поражено 116 судов.
В условиях боевых действий заявления воюющих сторон трудно подтвердить из независимых источников.