В Волгоградской области потерпел крушение бомбардировщик Су-24

В Волгоградской области во вторник потерпел крушение бомбардировщик Су-24 во время выполнения учебно-тренировочного полёта, сообщило Минобороны.

В ведомстве отметили, что полёт проходил без боекомплекта. Самолёт упал в Калачевском районе в безлюдной местности. Российские агентства со ссылкой на местные власти передали, что жертв и разрушений на месте падения Су-24 нет. Из сообщений не ясно, что произошло с экипажем.

Телеграм-канал Baza писал, что на борту находились два члена экипажа. С радаров самолёт пропал около 19 часов.

К месту происшествия, по данным российского военного ведомства, были направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.