На Кубани разбился военный самолёт Л-39, погиб член экипажа

В Краснодарском крае в понедельник потерпел крушение учебный военный самолёт Л-39. По сообщению Министерства обороны России, он выполнял тренировочный полёт и разбился при заходе на посадку. Один из членов экипажа погиб.

В военном ведомстве уточнили, что самолёт упал в черте аэродрома. На земле разрушений и пострадавших нет. Причина крушения устанавливается.