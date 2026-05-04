В Воронеже отменили парад Победы 9 мая

Парад Победы на 9 мая отменили в Воронеже из-за "террористической угрозы в тылу". Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, в каждом муниципалитете области пройдут памятные мероприятия. Кроме того, он призвал жителей участвовать в онлайн-акции "Бессмертный полк", которую с конца апреля начали активно пиарить многие российские чиновники.

Утром 4 мая Гусев отчитался о 12 сбитых беспилотниках над Воронежской областью. В регионе регулярно объявляют опасность атаки БПЛА.

В ряде приграничных регионов России отменили парады на 9 мая, отмечали Север.Реалии. От проведения парадов отказались также в Чувашии и Саратовской области. В Ленинградской области, которая в 2026 году неоднократно подвергалась атакам беспилотников, пройдут очные шествия Бессмертного полка.

В Москве парад 9 мая пройдет без военной техники. В городе отключат мобильный интернет.

