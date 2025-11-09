В Воронеже в ночь на 9 ноября атакована ТЭЦ

В Воронеже в ночь на 9 ноября атаке подверглась ТЭЦ, обеспечивающая теплом четыре района города и ряд предприятий. Об этом сообщает в частности телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей и данные геолокации видео момента атаки.

Предположительно, ТЭЦ была атакована украинскими беспилотниками. В ряде районов города начались перебои с электричеством и теплоснабжением. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор области Александр Гусев написал, что несколько беспилотников были "подавлены" над Воронежем, а на одном из коммунальных объектов начался пожар. По словам губернатора, из-за пожара на некоторые территории города временно приостановили подачу электричества, а в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления. "В ближайшее время температура теплоносителя в этих домах будет приходить в норму", - написал Гусев. Подача электричества была восстановлена.

Минобороны России заявило об уничтожении более 40 дронов за ночь, подавляющее большинство, как утверждается, были сбиты над Брянской областью. Об атаке на Воронежскую область Минобороны не сообщало. ASTRA предполагает, что удар по ТЭЦ мог быть нанесён не дронами, а ракетами. Украинские военные удар пока не комментировали.

Вечером в субботу атаке подвергся Белгород и Белгородский район: без света остались более 20 тысяч жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Российские военные регулярно, начиная с 2022 года, наносят удары по объектам энергетики в Украине. В последнее время украинские военные всё чаще атакуют подобные объекты на территории России.