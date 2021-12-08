В ВШЭ отрицают запрет на практику в СМИ-"иноагентах"

Высшая школа экономики объяснила ошибкой менеджмента запрет студентам программ "Журналистика" и "Медиакоммуникации" проходить практику в организациях, признанных "иностранными агентами".

Накануне "Новая газета" и бывший редактор DOXA Татьяна Колобакина рассказали о документе, который называется "Алгоритм прохождения практики". Среди прочего, в нем говорилось, что вуз не сможет оформить студентам практику в профильных организациях, если речь идет об индвидуальных предпринимателях (ИП) или "иностранных агентах".

В ВШЭ заявили, что подобные запреты не вводились ни на уровне ректората, ни на уровне факультета. Вместе с тем, там признали, что студенты действительно получили письмо, содержащее ошибочные, неверные сведения. "Ошибка менеджера по практике, отправлявшего письмо по своей инициативе и без согласования со своим руководством, связана с неверным пониманием законодательства", - сообщила пресс-служба вуза.

Сейчас в реестре СМИ-"иноагентов" 103 журналиста и организации. При этом большую часть из них внесли в реестр в этом году. Среди них - издания "Медуза", "Медиазона", The Insider, "Важные истории", телеканал "Дождь", "Росбалт" и другие.