В Якутии прошёл стихийный митинг из-за убийства местного жителя

В Якутске десятки людей вышли на протест из-за убийства местного жителя, в причастности к которому подозревают уроженца Таджикистана. Они собрались на площади Победы, передает издание Sakhaday. Очевидцы сообщили редакции Сибирь.Реалии о задержании как минимум 15 человек.

Полицейские заявили протестующим, что подозреваемый в убийстве задержан, подчеркнув, что он гражданин России.

Местные СМИ сообщают, что участники акции на площади Победы разошлись. Полиция задержала несколько человек на площади Ленина, люди убегали от полицейских прямо через проезжую часть.

По словам очевидцев, части протестующих удалось добраться до площади Орджоникидзе (шествие туда планировалось изначально), там их уже ждали полицейские, которые задержали "самых активных".

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что 18-летний подозреваемый и 23-летний уроженец Намского района начали конфликт на бытовой почве в клубе "Мята", а после именно 23-летний житель Якутии нашел адрес подозреваемого через соцсети и приехал к нему со своими знакомыми. В драке, по данным МВД, три человека получили ножевые ранения, а 23-летний участник конфликта погиб. Когда именно произошла драка в МВД не уточнили, но отметили, что задердали подозреваемого 22 января.

Глава республики Айсен Николаев написал в телеграме о задержании подозреваемого и постарался успокоить жителей. "Уверен: и следователи, и суд подойдут к делу без снисхождения, виновные ответят за преступление по всей строгости Закона. Зло не останется безнаказанным! Буду держать ход расследования на личном контроле", – написал чиновник.

Он добавил, что подозреваемый родом из Таджикистана, является гражданином России. "Выясним все обстоятельства получения им российского гражданства. Таким людям нет места в нашем обществе", – отметил Николаев.

Глава таджикской общины Ходи Оев записал видеообращение к жителям, попросив не судить весь народ по одному человеку. Видео опубликовало Министерство внешних связей Якутии.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца. Защита настаивает на том, что это была самооборона. Сообщается, что подозреваемым является работающий в доставке Мухамад Одинаев, который был судим за разбой в 2022 году.