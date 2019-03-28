Глава Якутии запретил принимать на работу мигрантов

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, который запрещает в 2019 году принимать на работу мигрантов на территории региона. Об этом сообщается на сайте главы Якутии.

Мигрантам запрещено работать на производствах пищевых продуктов, напитков, одежды, в области образования и здравоохранения. Также иностранные граждане теперь лишены возможности быть трудоустроенными в пассажирских перевозках городского и пригородного назначения, в такси и быть водителями грузового транспорта. Всего им запретили работать в 33 сферах деятельности.

Накануне Николаев заявил, что большое количество мигрантов занимают рабочие места, где "спокойно могли бы работать и местные кадры". По его словам, прошедший 17 марта в Якутске многотысячный антимигрантский митинг был "провокацией со стороны некоторых политических сил".