Глава Якутии запретил принимать на работу мигрантов

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, который запрещает в 2019 году принимать на работу мигрантов на территории региона. Об этом сообщается на сайте главы Якутии.
Мигрантам запрещено работать на производствах пищевых продуктов, напитков, одежды, в области образования и здравоохранения. Также иностранные граждане теперь лишены возможности быть трудоустроенными в пассажирских перевозках городского и пригородного назначения, в такси и быть водителями грузового транспорта. Всего им запретили работать в 33 сферах деятельности.
Накануне Николаев заявил, что большое количество мигрантов занимают рабочие места, где "спокойно могли бы работать и местные кадры". По его словам, прошедший 17 марта в Якутске многотысячный антимигрантский митинг был "провокацией со стороны некоторых политических сил".
- 17 марта в Якутске прошла массовая акция протеста против мигрантов. Поводом стало изнасилование местной жительницы работником из Средней Азии. Приезжим начали поступать угрозы. На мигранта-водителя автобуса напали семь человек. Больше 80 водителей после этого не вышлина рейсы.
- На следующий день в городе прошло собрание жителей республики. Глава Якутии Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева обещали решить проблему нелегальных мигрантов.
- 20 марта Авксентьева заявила, что реальными причинами протестов в столице Якутии стали экономическая ситуация в России, рост цен, низкие доходы жителей и высокий уровень безработицы. По ее словам, последней точкой кипения стало резонансное преступление против местной жительницы, которую похитили и изнасиловали иностранные рабочие из Средней Азии.
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