В Якутске поставят памятник участнику вторжения в Украину

В Якутске на месте снесённого мемориала ссыльным полякам поставят памятник участнику вторжения в Украину. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семён Сергеев.

По его словам, памятник погибшему на войне в Украине Дмитрию Егорову, которому посмертно присвоили звание Героя России, собираются поставить на перекрестке улиц Пояркова и Курашова в центре Якутска. По словам архитектора, памятник изготовили в Красноярске на внебюджетные средства, а администрация планирует его выкупить.

Как отмечает Сибирь.Реалии, памятник полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке в XIX веке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, снесли в 2023 году. Мемориал оградили забором, затем с него сняли таблички с именами ссыльных и демонтировали памятные камни.



Исчезновение мемориальных табличек мэрия Якутска объяснить не смогла. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входит в охранный реестр.

В последние годы наблюдается желание российских властей скрыть историю сталинских репрессий, а на первый план поставить эпизоды из истории Второй мировой войны. В ряде городов были демонтированы памятники жертвам репрессий. В 2026 году стало известно о том, что на месте московского Музея истории ГУЛАГа появится музей "памяти жертв геноцида советского народа" во время Второй мировой. В Магадане вместо музея политических репрессий возникнет "патриотический" комплекс.