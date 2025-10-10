Ссылки для упрощенного доступа

В Японии развалилась правящая правительственная коалиция

В Японии развалилась правящая правительственная коалиция. Партия "Комэйто" отказалась от союза с крупнейшей Либерально-демократической партией. Их союз действовал, с небольшим перерывом, с 1999 года, его развал угрожает избранию нового премьер-министра.

Как передаёт "Киодо Цусин", "Комэйто" не смогла договориться с ЛДП о более жёстком контроле над политическими пожертвованиями со стороны бизнеса и общественных организаций. Партию также смущает кандидатура на пост главы правительства — новый лидер ЛДП Санаэ Такаити известна крайне консервативными взглядами.

В конце прошлого года коалиция в составе ЛДР и "Комэйто" проиграла на выборах в ключевую нижнюю палату парламента, а этим летом — в верхнюю палату. Это произошло на фоне коррупционных скандалов в ЛДП. В вышедшей партии пришли к выводу, что "союз с ЛДП тянет её на дно", — отмечает журналист Василий Головнин.

У коалиции уже не было большинства мест в обеих палатах, выход "Комэйто" может привести к правительственному кризису. Кроме того, партия не будет голосовать за избрание Такаити премьер-министром. Это может лишить её должности. В случае избрания она стала бы первой женщиной на этом посту.

