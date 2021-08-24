Журналистское объединение "Четвертый сектор" признали иностранным агентом из-за критики правоохранительных органов и пропаганды лояльного отношения к ЛГБТ. Об этом в фейсбуке сообщила экс-руководитель объединения Анастасия Сечина.

Сечина получила отчет о внеплановой проверке Минюста, после которой "Четвертый сектор" включили в реестр иноагентов. По мнению проверяющих, в материалах о самоубийствах в колониях и СИЗО и в проекте о смертях в отделениях полиции "содержится негативная оценка действий органов государственной власти, что способствует восприятию и формированию к ним негативного отношения".

Также в отчете говорится о проекте "Мы принимаем" с монологами ЛГБТ-людей и о дискуссии "Выйти из замкнутого круга", где обсуждалась открытость ЛГБТ-сообщества в странах с низким уровнем толерантности. В документе сказано, что "Четвертый сектор", "пропагандируя идеи лояльного отношения к сексуальным отношениям между лицами одного пола, способствует формированию политических взглядов и убеждений, противоречащих государственной политике Российской Федерации".

Среди причин также указано участие в акции в поддержку журналиста Ивана Голунова и в одиночном пикете в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. В посте Сечиной отмечается, что "Четвертый сектор" не имел никакого отношения к организации акций.

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