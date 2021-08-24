Журналистское объединение "Четвертый сектор" признали иностранным агентом из-за критики правоохранительных органов и пропаганды лояльного отношения к ЛГБТ. Об этом в фейсбуке сообщила экс-руководитель объединения Анастасия Сечина.
Сечина получила отчет о внеплановой проверке Минюста, после которой "Четвертый сектор" включили в реестр иноагентов. По мнению проверяющих, в материалах о самоубийствах в колониях и СИЗО и в проекте о смертях в отделениях полиции "содержится негативная оценка действий органов государственной власти, что способствует восприятию и формированию к ним негативного отношения".
Также в отчете говорится о проекте "Мы принимаем" с монологами ЛГБТ-людей и о дискуссии "Выйти из замкнутого круга", где обсуждалась открытость ЛГБТ-сообщества в странах с низким уровнем толерантности. В документе сказано, что "Четвертый сектор", "пропагандируя идеи лояльного отношения к сексуальным отношениям между лицами одного пола, способствует формированию политических взглядов и убеждений, противоречащих государственной политике Российской Федерации".
Среди причин также указано участие в акции в поддержку журналиста Ивана Голунова и в одиночном пикете в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. В посте Сечиной отмечается, что "Четвертый сектор" не имел никакого отношения к организации акций.
- "Четвертый сектор" – это пермская общественная организация поддержки и развития медиапроектов. С организацией сотрудничали около десяти журналистов из разных регионов страны. Их тексты публиковали "Медуза" (включена в реестр иностранных агентов), пермский интернет-журнал "Звезда", портал 59.ru.
- Организация объявила о своей ликвидации еще в конце июля после начала внеплановой проверки Минюста. Тогда представитель организации настаивал, что они не занимаются политической деятельностью, поэтому оснований включать их в реестр "иностранных агентов" нет.
- Журналистское объединение "Четвертый сектор" было включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, 20 августа. В тот же день Минюст включил в реестр СМИ-иностранных агентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и шесть журналистов.
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