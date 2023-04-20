В столице Йемена из-за давки погибли не менее 85 человек

В столице Йемена Сане погибли не менее 85 человек, более 300 получили травмы из-за давки, случившейся во время раздачи милостыни в школе. Об этом сообщили официальные представители хуситов, контролирующие столицу.

По версии представителей хуситов, причиной давки стала "переполненность". По их словам, как только ворота школы открылись, толпа хлынула на узкую лестницу, ведущую во двор, где проходила раздача денег.

По сведениям очевидцев, давка образовалась после стрельбы представителей хуситов, которые пытались контролировать толпу. Свидетели рассказали Associated Press, что вооружённые хуситы стреляли в воздух, видимо, попали в электрический провод, из-за чего раздался взрыв – и сотни людей в панике бросились бежать.

Среди погибших и пострадавших много женщин и детей, сообщают официальные представители хуситы и очевидцы. На видео, опубликованном йеменским телеканалом Al Masirah, люди кричат, пытаясь выбраться из толпы, видны тела погибших и брошенная во время давки обувь.

Давка случилась на традиционном мероприятии по раздаче денег накануне мусульманского праздника Ураза-байрам. В столице Йемена – одной из бедных стран мира – местные бизнесмены анонсировали раздачу каждому нуждающемуся по 5000 йеменских риалов (около 20 долларов США).

Официальные представители хуситов сообщили, что задержали двух организаторов мероприятия, которое прошло "без согласования с властями". Также они пообещали выплатить семье каждого погибшего по 2000 долларов, а пострадавшим – по 400 долларов.