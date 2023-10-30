В Йошкар-Оле задержали пикетчика с плакатом на белорусском языке

В Йошкар-Оле полиция в понедельник задержала местного жителя Кирилла Войтовича, который участвовал в возложении цветов к мемориалу репрессированным при Сталине. Как сообщают Idel.Реалии, поводом к задержанию мог стать плакат на белорусском языке.
30 октября в столице Марий Эл потомки репрессированных советскими властями собрались у памятника жертвам политических репрессий. Основатель закрытого несколько лет назад народного музея ГУЛАГ Николай Аракчеев рассказал, что такие акции проходят ежегодно. У памятника присутствовал директор музея истории Йошкар-Олы, бывший руководитель отдела культуры горадминистрации Владимир Хрулёв. После возложения цветов основная часть участников акции отправилась в музей истории города (он находится в нескольких десятках метров от мемориала). В этот момент сотрудники полиции подошли к одному из них — Кириллу Войтовичу.
Йошкар-олинец принёс с собой плакат на белорусском языке: "Ноч паэтау. 29-30 кастрычiнка. Вечная памяць ахвярам бальшавiцкага тэрору. Жыве вечна" ("Ночь поэтов или Черная ночь, 29-30 октября. Вечная память жертвам большевистского террора. Живите вечно"). Плакат он разместил в одной из ниш мемориала — там, где находятся книги о репрессиях и портреты жертв сталинского террора.
По словам участников возложения цветов к мемориалу, Войтовича посадили в подъехавшую полицейскую машину и отправили в отделение полиции - предположительно, для проведения "профилактической беседы".
- "Ночь расстрелянных поэтов" или "Чёрная ночь" 29-30 октября 1937 года - одна из самых значимых репрессий во времена сталинского террора в Беларуси. Тогда во внутренней тбрьме НКВД в Минске были расстреляны не менее 132 поэтов, писателей и представителей белорусской интеллигенции, обвинённых в "антисоветской деятельности". В 1988 году все они были реабилитированы Военной коллегией Верховного суда СССР.
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