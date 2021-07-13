В ЮАР войска направили на помощь полиции из-за волны насилия

Власти Южно-Африканской Республики решили привлечь военных для противодействия насилию и беспорядкам, которые последовали за приговором бывшему президенту страны Джейкобу Зуме.

В конце июня конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы. Политика признали виновным в неисполнении требования дать показания в рамках расследования о коррупции с 2009 по 2018 годы, когда он находился у власти. В среду на прошлой неделе, после того как Зума добровольно сдался властям и был помещен в тюрьму, начались протесты его сторонников. За несколько дней волнений погибли не менее 6 человек.

Для отбывания срока Джейкоба Зуму поместили в одну из тюрем его родной провинции Квазулу-Натал. Преимущественно там, а также в провинции Гаутенг, где расположен крупнейший город страны Йоханнесбург, стихийные выступления сопровождались поджогами и мародёрством. По соображениям безопасности закрылись некоторые центры вакцинации от COVID-19 и больницы, что ещё более замедлило низкие темпы кампании по защите населения от коронавирусной инфекции, отмечает Reuters.

Власти сообщили о задержании в двух этих регионах около 500 участников беспорядков.