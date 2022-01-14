В Забайкалье инспектор ГИБДД застрелил водителя во время погони

В Забайкальском крае инспектор ГИБДД застрелил водителя, который пытался от него убежать. Это произошло во время рейда по выявлению нетрезвых автомобилистов в городе Балей. 34-летний местный житель погиб на месте. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Госавтоинспекции, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России..

Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий с применением оружия, повлекшем тяжкие последствия. Его отстранили от службы, решается вопрос о задержании.

По данным Следственного комитета, во время рейда сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, чтобы выявить пьяных за рулем. Один из водителей, ехавший на большой скорости, отказался выполнить требования сотрудника полиции и продолжил движение. Экипаж сотрудников ГИБДД начал его преследование. Водителя удалось остановить, однако он попытался скрыться. Полицейский в погоне за убегавшим произвел не менее четырех выстрелов, один из которых попал в голову потерпевшего.

В региональном МВД заявили, что сначала полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а потом поскользнулся и случайно выстрелил в убегавшего водителя. Ведомство отдельно отмечает, что убитый был ранее судим.