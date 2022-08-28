В Запорожье погиб начальник полиции пророссийской администрации

В Михайловке Запорожской области Украины найден мертвым руководитель полиции Андрей Рыжков. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию. Михайловка сейчас находится под контролем российских войск, Рыжков возглавил местную полицию после формирования в населенном пункте пророссийской администрации. Он найден повешенным, его коллегам предстоит установить, была ли его смерть насильственной или речь идет о самоубийстве.

Рыжков служил в украинских пограничных частях, после ухода в отставку основал общественную организацию "Пограничники Михайловщины". По информации украинских СМИ, он сам обратился к пророссийской администрации и предложил себя в качестве "начальника полиции".