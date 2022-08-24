В Запорожской области в подорванном бомбой автомобиле 24 августа погиб глава назначенного российскими военными посёлка Михайловка Иван Сушко. Об этом сообщил член оккупационной администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, взрывное устройство подложили под сиденье автомобиля чиновника. Сушко умер в больнице от полученных ранений. Рогов обвинил в произошедшем украинскую сторону. Киев пока не комментировал случившееся.

Сушко назначили главой Михайловки в апреле. Ранее он служил в десантно-штурмовых войсках украинской армии. До войны он работал тамадой, сообщала местная пресса.



Территория Запорожской области находится под контролем России частично; северные и центральные районы, а также областной центр контролирует Украина. Михайловка расположена неподалёку от линии соприкосновения украинской и российской армий, примерно в 90 километрах от города Запорожье.

С начала лета было совершено несколько покушений на назначенных Москвой чиновников на оккупированных Россией территориях Украины. Несколько из них погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.