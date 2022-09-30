В Запорожье обстреляли гуманитарную колонну – погибли десятки людей

Утром 30 сентября на выезде из Запорожья под ракетный обстрел попала гражданская гуманитарная колонна. По данным украинских властей, в результате атаки погибли 23 человека, 28 ранены.

Украина обвинила в обстреле Россию. "Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь", – написал глава Запорожской администрации Александр Старух. Завтра в Запорожской области объявляется день траура по погибшим.

По предварительным данным украинской стороны, по Запорожью выпустили 16 ракет из зенитно-ракетного комплекса "С-300".

Россия обвинила в обстреле Украину. Часом позже представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил об обстреле колонны машин с мирными жителями. По его сведениям, погибли 23 человека, 34 ранены.