В Запорожье обстреляли гуманитарную колонну – погибли десятки людей

Утром 30 сентября на выезде из Запорожья под ракетный обстрел попала гражданская гуманитарная колонна. По данным украинских властей, в результате атаки погибли 23 человека, 28 ранены.
Украина обвинила в обстреле Россию. "Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь", – написал глава Запорожской администрации Александр Старух. Завтра в Запорожской области объявляется день траура по погибшим.
По предварительным данным украинской стороны, по Запорожью выпустили 16 ракет из зенитно-ракетного комплекса "С-300".
Россия обвинила в обстреле Украину. Часом позже представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов также сообщил об обстреле колонны машин с мирными жителями. По его сведениям, погибли 23 человека, 34 ранены.
- Запорожье – столица Запорожской области – находится под контролем Украины. Часть региона оккупирована российскими войсками. Сегодня ночью президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Ожидается, что через несколько часов он подпишет документы об их аннексии – включении в состав России.
- По сообщению представителя так называемой "ЛНР", вчера под обстрел попала колонна машин в Харьковской области. По его данным, есть погибшие и раненые.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.