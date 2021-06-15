Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Женеве прошла акция в поддержку Алексея Навального

Графити с Алексеем Навальным в Женеве, 15 июня 2021

В Женеве, где в среду 16 июня пройдут переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, во вторник вечером прошла акция в поддержку Алексея навального.

В предшествующие дни одним из главных и постоянных вопросов, связанных с предстоящей встречей Байдена с Путиным был вопрос об Алексее Навальном. Во время встречи с журналистами после саммита "Большой семёрки" Джо Байден заявил, что если Навальный погибнет, это ухудшит отношение к России во всех странах мира и уходшит отношение к России со стороны президента США.

15 июня в российских СМИ появилось сообщение: российская сторона ожидает, что президент США Байден на встрече с президентом России Путиным в Женеве 16 июня поднимет темы заключённого оппозиционера Алексея Навального и ситуации в Беларуси.


Это стало первым официальным признанием Москвы, что российской стороне придётся участвовать в обсуждении судьбы Навального - главного политического оппонента Путина. Во вторник помощник Путина Юрий Ушаков сказал журналистам, что в связи с положением Навального поступает "много сигналов" от американской стороны.

Ещё несколько дней назад пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Навальный не будет обсуждаться не встрече с Байденом, поскольку он находится в колонии в России, и предмета для обсуждения нет.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG