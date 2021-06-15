В Женеве прошла акция в поддержку Алексея Навального

В Женеве, где в среду 16 июня пройдут переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, во вторник вечером прошла акция в поддержку Алексея навального.

В предшествующие дни одним из главных и постоянных вопросов, связанных с предстоящей встречей Байдена с Путиным был вопрос об Алексее Навальном. Во время встречи с журналистами после саммита "Большой семёрки" Джо Байден заявил, что если Навальный погибнет, это ухудшит отношение к России во всех странах мира и уходшит отношение к России со стороны президента США.

15 июня в российских СМИ появилось сообщение: российская сторона ожидает, что президент США Байден на встрече с президентом России Путиным в Женеве 16 июня поднимет темы заключённого оппозиционера Алексея Навального и ситуации в Беларуси.



Это стало первым официальным признанием Москвы, что российской стороне придётся участвовать в обсуждении судьбы Навального - главного политического оппонента Путина. Во вторник помощник Путина Юрий Ушаков сказал журналистам, что в связи с положением Навального поступает "много сигналов" от американской стороны.

Ещё несколько дней назад пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Навальный не будет обсуждаться не встрече с Байденом, поскольку он находится в колонии в России, и предмета для обсуждения нет.