Байден может поднять тему Навального. Подробности подготовки к саммиту

Российская сторона ожидает, что президент США Джо Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня поднимет темы заключённого оппозиционера Алексея Навального, а также ситуации в Беларуси. Об этом сказал журналистам во вторник помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, "на этот счёт (относительно ситуации с Навальным) очень много сигналов" от американской стороны.

При этом ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Навального на встрече с Байденом обсуждать не будут, поскольку он находится в колонии в России, и предмета для обсуждения нет.

Среди других возможных тем для обсуждения, о которых упомянул Ушаков - стратегическая стабильность, борьба с пандемией, локальные конфликты, Украина, а также двусторонние отношения. Байден ранее заявлял, что поднимет перед Путиным вопрос о хакерских атаках, осуществляемых с территории России.

Обе стороны перед саммитом не исключают также, что речь может зайти о судьбе американских заключённых в России и российских граждан, находящихся в тюрьмах в США. В преддверии встречи президентов осуждённый в России по обвинению в шпионаже Пол Уилан обратился к президенту США с просьбой "вернуть его домой".

Ушаков раскрыл некоторые подробности программы встречи Байдена и Путина. Саммит пройдёт в Женеве на вилле La Grange. Предусмотрены переговоры сначала в узком составе (с участием президентов и глав внешнеполитических ведомств), а затем с участием делегаций. В состав российской делегации войдут сам Ушаков, а также пресс-секретарь Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Переговоры "с глазу на глаз" графиком не предусмотрены, однако президенты могут договориться о них по ходу встречи. Ушаков подтвердил, что совместной пресс-конференции по итогам саммита не будет.

Байден ранее заявлял, что представит на встрече с Путиным единую позицию США и их союзников, а также отмечал, что хочет прямого разговора с российским президентом о важнейших проблемах - как сформулировал президент США, саммит проходит не вопреки разногласиям, а именно потому, что разногласия необходимо обсудить. Именно Байден был инициатором встречи на высшем уровне.