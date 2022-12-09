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В жилом доме в Рязани произошел взрыв газа. Есть пострадавшие

В двухэтажном жилом доме в Рязани произошёл взрыв газа. Пострадали два человека. По предварительной информации, под завалами могут оставаться люди. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы.

В результате взрыва две квартиры получили повреждения. Сообщается о частичном обрушении второго этажа. По словам представителя экстренной службы, пожара в результате взрыва не произошло.

  • 4 декабря произошёл взрыв в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе в западной Сибири. Погибли шесть человек. Причиной стал взрыв газового баллона.

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