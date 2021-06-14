Вакцина производства Novavax показала эффективность более 90 процентов

Американская фармацевтическая компания Novavax опубликовала в понедельник результаты третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Эффективность вакцины составила 90,4 процента. В испытаниях приняли участие около 30 тысяч добровольцев из США и Мексики.

Тяжёлое течение болезни вакцина предупреждает со 100-процентной эффективностью - то есть никто из участников испытаний не заболел ковидом в тяжёлой форме. Вакцина также эффективна против новых штаммов коронавирусной инфекции, в частности так называемого британского, или "альфа".

Novavax подаст заявку на одобрение использования своей вакцины США в следующем квартале. Сейчас в Соединённых Штатах одобрены препараты от ​ Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. В США полностью вакцинированы от коронавируса уже более 140 миллионов человек, то есть более 40 процентов населения страны. В России этот показатель в несколько раз ниже. Телеканал NBC отмечает, что Соединённые Штаты, не испытывая дефицита, могут начать безвозмездно предоставлять вакцины от Novavax другим странам.

В России на данный момент одобрены 4 вакцины отечественного производства и ни одной зарубежной. При этом ни одна из российских вакцин пока официально не одобрена Всемирной организацией здравоохранения, хотя вакцина "Спутник V" поставляется в несколько десятков стран (из стран ЕС её используют 2 государства - Венгрия и, в ограниченном объёме, Словакия). Российские власти в последнее время начали признавать, что темпы вакцинации в стране не высоки. В то время как в США и ЕС число новых случаев инфекции снижается, в России в последние недели оно вновь начало расти.