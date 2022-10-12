"Путин не отказался от нового наступления". Победа "ястребов" в Кремле

10 и 11 октября Украину массированно обстреляли российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 над Каспием ракетами Х-101, Х-555, корабли Черноморского флота – "Калибрами", а подразделения сухопутных войск – "Искандерами", ракетными системами залпового огня, а также снарядами с иранских беспилотных летательных аппаратов "Шахид" [Shahed-136].

10 октября удары были нанесены по центру Киева, мощные взрывы прогремели во Львове, Днепре, Тернополе, Ивано-Франковске, Житомире, Харькове, Хмельницком, Кременчуге и других городах. Только за два дня по Украине было выпущено более ста российских ракет, и примерно половину из них сбили системы ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Большинство ракет поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины. Около трети из них повреждены. По этой причине Украина прекратила экспорт электроэнергии в Европу. Для снижения нагрузки на энергосистему страны в большинстве регионов действуют графики временного отключения электроэнергии.

Украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Радио Свобода рассуждает о политических и экономических последствиях серии последних российских массированных ракетных ударов по Украине, западной финансовой и военной помощи, вероятности вступления в войну Беларуси и роли в военный период президента Украины Владимира Зеленского.

– Начавшиеся 10 октября массированные и многочасовые российские ракетные обстрелы украинских городов, очевидно, – давно готовившаяся акция Кремля, и подрыв утром 8 октября Крымского моста лишь ускорил такие планы. Однако немало экспертов убеждены, что ракетный террор по Украине – месть Владимира Путина, обвинившего украинские спецслужбы в организации диверсии на мосту через Керченский пролив. Ваше мнение?

Такой массированной ракетной атаки не было с 24 февраля, когда Россия начала масштабное вторжение на территорию Украины

– В последнее время усилилась и стала диктовать свою повестку дня в Кремле "партия войны". В течение последних полутора месяцев на федеральных каналах России тиражировались месседжи о необходимости нанесения ударов по центрам принятия решений и критической инфраструктуре в Украине. И был бы подорван Крымский мост или не был – от этого ничего бы не изменилось. Возможно, другая была бы дата начала массированных ракетных ударов. Реализация Кремлем именно такого сценария – атаки на критические важные объекты инфраструктуры Украины – ожидалась с наступлением холодов. И большинство военных экспертов отмечали, что запаса в России ракет Х-101, Х-555, способных нанести существенные разрушения, вполне достаточно. В российском арсенале есть и устаревшие Х-22, которые несут почти тонну взрывчатки. Последствия удара именно этой ракетой мы видели не так давно в Днепре, когда погибла целая семья, а от их дома осталось огромная воронка. Поэтому инструментальные возможности у Кремля – время от времени наносить массированные ракетные атаки – все еще есть. А что касается подрыва Крымского моста, у меня больше сомнения относительно заявлений Москвы о руке Киева, учитывая в том числе предпринимаемые российской стороной меры безопасности на въезде на этот объект. При всем уважении к украинским спецслужбам, не думаю, что они стоят за этой диверсией.

– Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что причина взрыва на Крымском мосту – "внутренний конфликт Минобороны РФ и ФСБ". Еще одна версия, которую многие считают маловероятной, – сам Путин приказал подорвать мост, чтобы оправдать массированные ракетные удары по Украине.

Организаторов диверсии на Крымском мосту следует искать в Кремле

– Не думаю, что это Владимир Путин, поскольку это разрывает "ядро" его положительного образа в глазах российского обывателя, ведь он позиционирует себя как мачо, победитель, сильный лидер. Однако в последний месяц видим совершенно обратное – поражение российских войск на фронте и в придачу к этому еще взрыв на Крымском мосту. А до этого, как мантра, звучали заявления властей о том, что это самый охраняемый объект, в нем применены технологии, которые используются при строительстве атомных электростанций и он способен выдержать удар падающего самолета. Понятно, что удар по Крымскому мосту бьет по реноме Путина, наносит ему существенные репутационные потери. Но вполне допускаю, что подрыв моста – следствие внутрироссийских разборок, и за диверсией может стоять кремлевская "партия войны" и ФСБ. И если на этом фоне будет введен режим контртеррористической операции [ранее глава комитета Госдумы РФ по безопасности Анатолий Выборный заявил, что на территориях "новых субъектов" России могут ввести режим контртеррористической операции], а этого многие ожидают, то бразды правления этой войной перейдут в руки ФСБ. Поэтому думаю, организаторов [диверсии на Крымском мосту] следует искать в Кремле. Подрыв моста использован как повод для информационной кампании, поскольку российского обывателя нужно было чем-то приободрить. И ничего лучшего, чем демонстрация на российских каналах падающих на украинские города ракет, очевидно, не нашли. И эта серия российских ракетных атак нанесла существенный ущерб критической украинской инфраструктуре. Такой массированной ракетной атаки не было с 24 февраля, когда Россия начала масштабное вторжение на территорию Украины.

– Какие главные политические последствия этих массированных российских ракетных ударов в общей сложности по более чем двадцати украинским городам?

Никто из украинских адептов евроатлантической интеграции не сделал для убеждения [граждан Украины] в необходимости вступления страны в НАТО больше, чем Путин

– В самой России – усиление роли во власти "партии войны". Она ставит цель – уничтожение Украины как государства. Один из глашатаев [российской власти], военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) [бывший полковник ФСБ и экс-министр так называемой "Донецкой народной республики"] заявлял, что Украина должна быть уничтожена как минимум до линии Керзона, остальное кое-что можно оставить. По сути это означает уничтожение Украины как государства. И сейчас "партия ястребов" на мобилизации в России, массированной ракетной атаке набирает очки. На этом фоне активно распространяются слухи о возможном заговоре в Кремле и скором уходе [c президентского поста] Путина. Мне кажется, что речь идет лишь о смещении баланса в сторону именно этого крыла ["партии войны"]. А в Украине... Понятно, что серия российских ракетных ударов призвана деморализовать и запугать украинцев. Но пугать уже поздно. Украинцы не боятся. Шок и страх были 24 февраля, сейчас результат будет противоположный тому, на который рассчитывают российские власти. Помните, в начале так называемой "военной спецоперации" в Украине Путин называл главные ее задачи – "демилитаризация" и "денацификация" – лишить Украину способности обороняться и уничтожить патриотически настроенных граждан. Однако за минувший с тех пор период происходят процессы с точностью до наоборот. Украина милитаризуется, а представители радикальных политических сил продолжают набирать вес в обществе. И любой украинский политик, который осмелится заговорить о каких-то уступках и компромиссе с Москвой, тут же обречёт себя на политическую смерть. И это тоже следует понимать. Кроме того, если говорить в целом о последствиях развязанной Россией войны, российском ракетном терроре, то можно смело утверждать: никто из украинских адептов евроатлантической интеграции не сделал для убеждения [граждан Украины] в необходимости вступления страны в НАТО больше, чем Путин. За последние месяцы число выступающих за вступление Украины в НАТО возросло с 76 до 83% [если в июне 2022 года соцопросы показывали , что 76% респондентов за членство Украины в НАТО, то согласно последнему исследованию социологической группы "Рейтинг", такую инициативу поддерживают уже 83% украинцев]. Этот беспрецедентный показатель – результат политики, проводимой Путиным. И политический итог будет обратным желаемому Кремлем.

– Можно ли утверждать, что перелом в войне уже произошёл в пользу украинской армии, а все, что делает Кремль, включая так называемую частичную мобилизацию в России, спешную аннексию новых украинских территорий и ракетный террор по украинским городам, – это агония Путина?

Впереди – тяжелейшие осенние бои, и полагаю, что Путин не отказался от нового большого наступления

– О переломе в войне и агонии я бы не спешил говорить. Хотя действительно Вооруженные Силы Украины перехватили стратегическую инициативу у российской армии. И это совершенно очевидно. Однако, учитывая мобилизационный потенциал, российские ресурсы оружия и военной техники, утверждать о переломе в этой войне пока рано. Впереди – тяжелейшие осенние бои, и полагаю, что Путин не отказался от нового большого наступления. Возможно, что у него ничего не выйдет. Говорят, что привлечение к участию в войне лишь трехсот тысяч российских резервистов – это провал объявленной в РФ мобилизации, но тем не менее, сейчас на фронте с той и с другой стороны – порядка двухсот тысяч военных. И количественный фактор никто не отменял. Можно сколько угодно говорить о войне четвёртого поколения, бесконтактном уничтожении противника, но триста тысяч – это триста тысяч.

– По данным телеграм-канала "Беларускі Гаюн", Беларусь перебрасывает войска и технику к границе с Украиной. В самой республике дислоцируются российские военные и готовится прием новых. Эксперты не исключают, что цель Владимира Путина и Александра Лукашенко – не открывать второй фронт из Беларуси, а добиться переброски части войск украинской армии с юга и востока на север Украины. Насколько велика вероятность вступления в войну Беларуси?

Деваться Лукашенко особо некуда. И Путин будет продолжать на него давление

– Косвенные признаки подготовки Беларуси [к войне] – они присутствуют. Хотя мобилизация не объявлена, но определенные мобилизационные мероприятия проводятся. Кроме того, расширяются логистические возможности, модернизируются военные аэродромы, и готовится к приему военных эшелонов из РФ железная дорога. Но, с другой стороны, – военные эшелоны с доставшимися Беларуси еще с советских времён танками и зенитно-ракетными комплексами отправляются в Россию, очевидно, чтобы компенсировать недостачу для формирующихся российских частей, которые будут отправлять на юг и восток Украины. Пока такого же ударного кулака российских войск, который был сформирован в Беларуси до 24 февраля, не наблюдается. Но это совсем не означает, что он не появится завтра или послезавтра. Необходимое количество в Беларуси российских военных [для наступления на Украину] может появиться, по оценкам военных экспертов, до конца ноября. Такой сценарий вероятен, поскольку Путину важно повязать Лукашенко... Он и так уже соучастник [российской агрессии], хотя непосредственно в боевых действиях в Украине пока белорусские военные участия не принимали. Мы видим, что сам Лукашенко не горит желанием ввязываться в эту авантюру, поскольку понимает, что последствия для него могут оказаться очень печальными. К тому же белорусская армия, в отличие от российской и украинской, не имеет опыта ведения боевых действий и слабо вооружена. Но деваться Лукашенко особо некуда. И Путин будет продолжать на него давление.

Сумеет ли Лукашенко выкрутиться и не допустить вступления Беларуси в войну – вопрос остается открытым. Мое мнение – Путин сможет его дожать. Как это будет? Либо демонстрация силы с целью переброски резервов ВСУ к границе с Беларусью, либо более глобальная задача – вторгнуться на территорию Украины для блокирования поставок западной военной помощи и даже попытаться вновь штурмовать Киев. Насколько вероятны такие сценарии – вопрос к военным, но для меня очевидно, повторюсь, что Путин будет усиливать давление на Лукашенко, добиваясь участия в войне белоруской армии.

– Давайте вернемся к последним российским ракетным атакам. Каковы их экономические последствия для Украины?

– Как минимум, после ракетных атак Украина вынуждена отказаться от экспорта своей электроэнергии в страны Евросоюза, что ежемесячно приносило бюджету страны не менее 300 миллионов долларов. Возможности экспорта в ЕС больше нет. Кроме того, Украина сократила поставки электричества в Молдову на 30%. Удары по энергетической инфраструктуре наносились по всей территории страны – как на западе, так и на востоке, на юге и в центре. Из-за разрушений начались веерные отключения электроэнергии, в том числе и в Киеве. Только за два дня пострадало до 30% объектов энергосистемы Украины. Если этот показатель превысит 40%, это будет очень болезненно и тяжело для страны. За время войны Украина уже потеряла до половины своей экономики, и ситуация может ухудшиться при длительном отсутствии электроэнергии. Многие предприятия не смогут обеспечить необходимый режим работы. Если минувшей весной Россия наносила удары по нефтебазам, Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу для того, чтобы уничтожить запасы топлива для ВСУ, вызвать панику у населения, что не удалось тогда, поскольку украинская армия грамотно и компетентно рассредоточила запасы топлива, и это не сказалось на боеспособности военных. Сейчас же, с наступлением холодов, бьют по объектам коммунальной и энергетической инфраструктуры, что создаёт для Украины очень большие риски.

– 11 европейских стран, осудивших ракетные атаки по украинским городам, заявили, что российские власти рано или поздно будут отвечать за это военное преступление, не имеющее срока давности. Страны Запада регулярно вводят новые антироссийские санкции, но почему, по Вашему мнению, ни США, ни ЕС не решаются на самые радикальные ограничения в отношении России? Как Вы оцениваете западную военную помощь Украине?

– Даже страны НАТО не единодушны в отношении принятия самых жестких санкций против РФ. Среди них есть те, кто имеют особые отношения с Москвой, я бы сказал, с душком коррумпированности, есть и государства, которые настроены к Украине практически враждебно, например, Венгрия. Поэтому для того, чтобы не вносить раздор в свои ряды, они осторожничают. США не всегда подкрепляют свои сильные заявления касательно России такими же сильными действиями, но, тем не менее, надо отдать должное американским властям. Без военной помощи в первую очередь США Украина бы не выстояла в войне, развязанной Россией. Но пока западные государства дают Украине ровно столько оружия и военной техники, чтобы сдерживать, но не побеждать российские войска на поле боя. Для того, чтобы побеждать, необходимы в достаточном количестве тяжелая бронетехника, танки, боевые машины пехоты, совмещенные средства ПВО и авиация. Есть целый ряд вооружений и техники, которые Украина, несмотря на свои заявки, так и не получила. Я имею ввиду в том числе и ракеты ATACMS для установок HIMARS с дальностью поражения целей до трехсот километров. Получение нашими военными этих дальнобойных ракет оказалось бы серьезной угрозой для российской военной логистики. Мы видим эффект использования ракет для HIMARS с дальностью до 80 км, и нетрудно представить какими бы были успехи украинской армии в поражении ключевых российских военных объектов в далеком тылу противника, в Крыму, если бы на вооружении были дальнобойные ATACMS. Пока президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, как сообщил украинский лидер в Твиттере, пообещал представить ВСУ современные системы ПВО. Когда это произойдет – неизвестно. Пока Украина получила для усиления ПВО новейший немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM и в ближайшие месяцы получит испанский зенитно-ракетный комплекс Aspide Skyguard. Их недостаточно, и эти установки оснащены ракетами средней дальности, а для того, что украинские военные могли отражать российские ракетные атаки, необходимы дальнобойные современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, такие, как американские Patriot. Системы ПВО, которыми сейчас Украина сбивает часть российских ракет, в основном, устаревшие, советского производства, и запас боеприпасов к этим системам не бесконечен.

– И последний вопрос. Как вы оцениваете действия и решения в период войны президента Украины Владимира Зеленского?

Да, Зеленский, безусловно, достойно отвечает на все вызовы, но есть предел возможностей

– Оцениваю неоднозначно. Со временем, думаю, будут даны ответы на несколько неприятных вопросов касательно подготовки к войне и ситуации, которая предшествовала масштабному вторжению России в Украину 24 февраля. До последнего момента звучала успокоительная риторика: войны не будет и не раздувайте панику. Это стоило тысяч жизней украинцев – жителей Мариуполя, Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других. Это отдельная тема. Однако за время войны Зеленскому удалось разорвать многие тиражировавшиеся в отношении него стереотипы. Ставка делалась на то, что он сбежит из Киева. Он не испугался, не сбежал, и это стало своеобразной поворотной точкой провала путинского блицкрига. В России рассчитывали на то, что в Украине после вторжения произойдет потеря управления страной, деморализация. Этого не произошло. И в первый месяц Зеленский стал точкой концентрации сопротивления. Это придало украинцам уверенности. Но за этот период было и немало ошибок и просчётов. Один из минусов деятельности Зеленского за эти почти восемь месяцев – это то, что экономика не перестроилась на военные рельсы. Война требует отсечения всего лишнего, эффективности. Возможно, проблема в команде, возможно, в том, что многие надеются, что рано или поздно война закончится миром и все вернётся на круги своя. Но этого уже не произойдёт. Это необходимо понимать и адаптировать экономику, социальную и общественно-политическую жизнь к военным условиям. Пока таких перемен не вижу. Уже говорил, что Украина за время войны потеряла половину своей экономики, один Мариуполь давал четверть валютной выручки страны. И потеря, в том числе, мариупольских металлургических комбинатов отрицательно сказывается на экономике. Украина сейчас критично зависит не только от военной, но финансовой помощи Запада. И эта зависимость – момент уязвимости, то есть Украина может оказаться в ситуации, когда властям будут диктовать, что делать. Да, Зеленский, безусловно, достойно отвечает на все вызовы, но есть предел возможностей. Без внешней помощи, если смотреть на военную помощь, Украина не продержалась бы и двух месяцев, – считает руководитель украинского аналитического Центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев.