"Важные истории": депутат Миронов удочерил девочку из Украины

Лидер партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду" Сергей Миронов и его жена удочерили вывезенного из Украины ребёнка. 10-месячной девочке полностью изменили личные данные. Теперь она носит фамилию Миронова, а местом её рождения значится Подольск в Московской области. Об этом пишут "Важные истории".

Как выяснили журналисты "Важных историй", в конце августа 2022 года жена Миронова Инна Варламова вместе с первой заместительницей депутата в Госдуме Яной Лантратовой приехали в оккупированную Россией Херсонскую область Украины.

В Херсоне они посетили в том числе областную детскую больницу. Их сопровождала назначенная российскими властями глава местного дома ребенка Татьяна Завальская. Они осмотрели детей, которые поступили в больницу из дома ребёнка, и уехали.

После этого Завальская начала требовать выписать 10-месячную девочку и двухлетнего мальчика.

На вопрос заведующей педиатрическим отделением больницы, почему она должна выписывать больных детей (у одного из них был бронхит), Завальская сказала, что "та женщина их выбрала и повезёт в Москву". Врачи пытались отсрочить выписку детей, но Завальская настаивала на ускорении процесса.

Официально детей вывезли в Москву для "обследования, определения дальнейшей тактики лечения и прохождения реабилитации".

Аналогичные данные приводило издание Hromadske в июле 2023 года.

Для усыновления ребенка в России нужно обратиться с заявлением в суд. Такие дела рассматривают в особом порядке. В ноябре 2022 года такое дело было рассмотрено в Подольском городском суде Московской области. Заинтересованным лицом по нему проходила Инна Варламова.

По утверждению "Важных историй", у них есть документы, которые указывают на то, что в декабре 2022 года Сергей Миронов и Инна Варламова удочерили вывезенную из Херсона девочку. По просьбе усыновителей имя ребёнка, а также место рождения в официальных документах изменили.

Знакомый с ситуацией источник рассказал журналистам, что биологическая мать девочки лишена родительских прав, а отец умер. При этом у неё есть другие родственники в Украине. Судьба вывезенного из Херсона двухлетнего мальчика до конца неизвестна. По данным "Важных историй", в сентябре 2023 года он получил свидетельство о рождении, из которого следует, что ребёнок находится в Московской области.

Как отмечают "Важные истории", это первый подтвержденный случай усыновления детей, которых вывезли с оккупированных территорий Украины в Россию.

Юрист Мария Чащилова рассказала изданию, что усыновление депортированных украинских детей в России, является преступлением с точки зрения международного права.

"Это считается геноцидом. У этих детей нередко есть родственники или опекуны в Украине, которые потеряли с ними связь, а в случае воспитанников детских домов опекунами выступают должностные лица этих учреждений. По международному праву стороны конфликта должны предоставлять родственникам и опекунам сведения о пропавших и содействовать их розыску", - отметила юрист.

Отменить усыновление депортированного ребенка очень сложно, отмечают журналисты. Это можно сделать только через суд и по серьезным основаниям: жестокое обращение с ребёнком, алкоголизм и наркомания усыновителей или отсутствие нормальных условий для развития и воспитания ребенка.

Сергей Миронов сообщения о вероятном удочерении украинского ребёнка не комментировал. Уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова на запрос "Важных историй" к моменту публикации материала не ответила. Ранее она говорила, что вывезенные с неподконтрольных Киеву территорий дети не усыновляются, а размещаются под опеку.