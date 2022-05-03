Почти у ста россиян, имеющих прямое или опосредованное отношение к государственной службе, найдена недвижимость в Дубае. Об этом пишет издание "Важные истории", изучившее базу данных иностранных владельцев квартир и домов в городе. Данные были предоставлены Центром перспективных оборонных исследований — американской некоммерческой организацией, которая изучает международную преступность и конфликты.

Журналисты обнаружили в дубайском реестре больше 40 бывших и действующих российских политиков и их ближайших родственников, около 30 чиновников, около 30 руководителей госструктур, больше 10 приближенных к власти бизнесменов и примерно столько же россиян, предположительно связанных с организованной преступностью. Многие из попавших в список политиков и чиновников, вопреки закону, не упоминали о своих домах и квартирах в декларациях.

Российские политики в реестре, за редким исключением, бывшие и действующие депутаты Госдумы и региональных парламентов от правящей партии "Единая Россия". По оценке авторов расследования, в целом им и их родственникам принадлежат объекты почти на 25 миллионов долларов.

У депутата Госдумы Сайгидпаши Умаханова издание обнаружило квартиру рыночной стоимостью более 700 тысяч долларов в престижном районе города у побережья Персидского залива. Недвижимость никогда не декларировалась. Умаханов с 1997 года на политических постах и государственной службе, маловероятно, что доходы позволили бы ему совершить такую покупку отмечает издание.

У депутата Госдумы от КПРФ Романа Лябихова издание обнаружило однокомнатные апартаменты в доме на побережье оценочной стоимостью в 430 тысяч долларов. Он не указывал их в декларации. У депутата Александра Бородая, возглавлявшего пророссийских сепаратистов на востоке Украины, обнаружена квартира стоимостью более 400 тысяч долларов, он её не декларировал.

Жена президента Татарстана Гульсина Минниханова владела апартаментами на искусственном острове Палма Джумейра стоимостью около 880 тысяч долларов. Но Рустам Минниханов никогда не декларировал эту квартиру.

У сына министра внутренних дел Чечни Руслана Алханова Адама обнаружена квартира стоимостью более 700 тысяч долларов, он занимается социальной работой. У бывшего депутата Госдумы Абдулмажида Маграмова издание обнаружило апартаменты стоимостью чуть больше миллиона долларов на берегу моря. Депутат не указывал квартиру в декларации.

Бывший муж сестры премьер-министра России Михаила Мишустина, предприниматель Александр Удодов владеет квартирой в городе стоимостью больше 600 тысяч долларов. Кроме того, в списке владельцев недвижимости есть бывший гендиректор государственной авиакомпании "224-й летный отряд", перевозящей кортежи первых лиц государства. Константин Вартанов в 2018 году стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве, после чего исчез, пишет издание.

Редакция отмечает, что официально власти эмирата не раскрывают информацию о владельцах недвижимости, кроме того, там лояльный налоговый режим. Маловероятно и то, что город присоединиться к западным санкциям. Всё это делает его одним из любимых мест российских политиков, госслужащих и руководителей госструктур.