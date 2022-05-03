Почти у ста россиян, имеющих прямое или опосредованное отношение к государственной службе, найдена недвижимость в Дубае. Об этом пишет издание "Важные истории", изучившее базу данных иностранных владельцев квартир и домов в городе. Данные были предоставлены Центром перспективных оборонных исследований — американской некоммерческой организацией, которая изучает международную преступность и конфликты.
Журналисты обнаружили в дубайском реестре больше 40 бывших и действующих российских политиков и их ближайших родственников, около 30 чиновников, около 30 руководителей госструктур, больше 10 приближенных к власти бизнесменов и примерно столько же россиян, предположительно связанных с организованной преступностью. Многие из попавших в список политиков и чиновников, вопреки закону, не упоминали о своих домах и квартирах в декларациях.
Российские политики в реестре, за редким исключением, бывшие и действующие депутаты Госдумы и региональных парламентов от правящей партии "Единая Россия". По оценке авторов расследования, в целом им и их родственникам принадлежат объекты почти на 25 миллионов долларов.
- У депутата Госдумы Сайгидпаши Умаханова издание обнаружило квартиру рыночной стоимостью более 700 тысяч долларов в престижном районе города у побережья Персидского залива. Недвижимость никогда не декларировалась. Умаханов с 1997 года на политических постах и государственной службе, маловероятно, что доходы позволили бы ему совершить такую покупку отмечает издание.
- У депутата Госдумы от КПРФ Романа Лябихова издание обнаружило однокомнатные апартаменты в доме на побережье оценочной стоимостью в 430 тысяч долларов. Он не указывал их в декларации. У депутата Александра Бородая, возглавлявшего пророссийских сепаратистов на востоке Украины, обнаружена квартира стоимостью более 400 тысяч долларов, он её не декларировал.
- Жена президента Татарстана Гульсина Минниханова владела апартаментами на искусственном острове Палма Джумейра стоимостью около 880 тысяч долларов. Но Рустам Минниханов никогда не декларировал эту квартиру.
- У сына министра внутренних дел Чечни Руслана Алханова Адама обнаружена квартира стоимостью более 700 тысяч долларов, он занимается социальной работой. У бывшего депутата Госдумы Абдулмажида Маграмова издание обнаружило апартаменты стоимостью чуть больше миллиона долларов на берегу моря. Депутат не указывал квартиру в декларации.
- Бывший муж сестры премьер-министра России Михаила Мишустина, предприниматель Александр Удодов владеет квартирой в городе стоимостью больше 600 тысяч долларов. Кроме того, в списке владельцев недвижимости есть бывший гендиректор государственной авиакомпании "224-й летный отряд", перевозящей кортежи первых лиц государства. Константин Вартанов в 2018 году стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве, после чего исчез, пишет издание.
Редакция отмечает, что официально власти эмирата не раскрывают информацию о владельцах недвижимости, кроме того, там лояльный налоговый режим. Маловероятно и то, что город присоединиться к западным санкциям. Всё это делает его одним из любимых мест российских политиков, госслужащих и руководителей госструктур.
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