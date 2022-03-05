Министерство юстиции внесло в список нежелательных организаций в России юридические лица издания "Важные истории" и ассоциации журналистов-расследователей OCCRP. Сотрудничество с такими организациями или распространение их материалов в России теперь может расцениваться как уголовное преступление.

На расширение списка так называемых нежелательных организаций обратила внимание "Медиазона". До этого из СМИ в списке оказалось юридическое лицо издания "Проект", публиковавшего материалы о ближайшем окружении президента России Владимира Путина.

"Важные истории" и OCCRP специализируются на антикоррупционных расследованиях. Журналисты издания и ассоциации неоднократно награждались профессиональными премиями за свою работу. OCCRP известна расследованием так называемого Панамского архива, раскрывшего сеть тайных оффшоров политической элиты разных стран мира.

Сотрудники "Важных историй" ранее вносились министерством юстиции в список так называемых СМИ-иностранных агентов. В ноябре Роскомнадзор угрожал заблокировать сайт издания для российских читателей.