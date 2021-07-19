Умер датский художник Курт Вестергор - автор карикатур на Мухаммеда

На 87-м году жизни умер датский карикатурист Курт Вестергор, чьи работы с изображением пророка Мухаммеда возмутили многих мусульман и вызвали широкую волну протестов.

По информации семьи Весторгора, художник скончался после продолжительной болезни. Об этом написало датское издание "Берлингске".

С начала 1980-х годов Курт Вестергор сотрудничал с консервативной газетой "Юлландс-постен". Именно на её страницах в 2005-м году появились 12 карикатур на Мухаммеда, на одной из которых пророк был изображен в тюрбане в виде бомбы с подожжённым фитилём. Мусульмане сочли публикацию рисунков оскорбительной, само по себе изображение пророка многие из них считают табу, отмечает "Би-би-си".

Разгневанные верующие начали атаковать датские дипмиссии по всему миру. Кульминация этих событий пришлась на февраль 2006-го года. В результате погромов погибли десятки людей. Протесты были и в самой Дании, правительство которой получало жалобы от послов стран с преимущественно мусульманским населением.

В январе 2015-го года 12 человек были убиты при нападении в Париже на редакцию французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, перепечатавшего рисунки из "Юлландс-постен".

Самому Курту Вестергору после появления карикатур несколько раз угрожали, были попытки покушения на него. В 2008-м году датские спецслужбы объявили об аресте троих участников заговора, которые планировали убийство художника. Два года спустя в доме Вестергора был схвачен 28-летний сомалиец с ножом. Позднее Мохамед Геле получил 9 лет тюрьмы по обвинениям в попытке убийства и терроризме.

Последние годы жизни Курт Вестергор был вынужден жить под охраной по секретным адресам.

В интервью агентству Reuters в 2008-м году художник сказал, что не сожалеет о том, что сделал. По мнению Вестергора, карикатуры вызвали важную дискуссию о месте ислама в западных странах с их светскими ценностями.