"Важные истории": Россия могла вывезти из Украины 2,5 тысячи сирот

Около двух с половиной тысяч детей-сирот или оставшихся без попечения родителей могли быть вывезены в Россию с начала широкомасштабного вторжения в Украину. Об этом говорится в расследовании издания "Важные истории". Издание изучило банк данных детей-сирот, которым российские власти ищут опекунов или приёмных родителей. В нём в 2022 году появилось существенно больше детей, чем в прошлые годы, сообщает Сибирь.Реалии.

Издание подсчитало, что в 2022 году в 21 регионе России, в том числе в северном Ямало-Ненецком автономном округе выросло число детей, которых поставили на учёт в базу данных сирот. Всего таких детей в прошлом году стало на 2450 больше, чем в среднем за предыдущие шесть лет. По данным "Важных историй", больше всего число сирот выросло в Ростовской области, которая граничит с Украиной, а также в Москве и Нижегородской области.

"Важные истории" подчёркивают, что однозначно утверждать, что все 2450 детей были депортированы из Украины, нельзя. В банке, как правило, не говорится о том, что тот или иной ребёнок был вывезен из Украины. Однако издание проверило данные о некоторых детях, внесённых в базу, и выяснило, что они действительно до вторжения жили в ныне оккупированных Россией районах Украины. Некоторые из них жили в детдомах и до войны, у некоторых родители погибли во время вторжения.

Система не подразумевает поиска украинских родственников этих детей, которые могли бы взять их под опеку. Фактически, Россия не предоставляет детям возможности остаться в Украине.

Всего по официальным украинским данным около 19 тысяч украинских детей были депортированы в Россию с начала войны. Не все из них сироты, некоторые были вывезены с родителями или живут у родственников. Российские власти официально называли практику вывоза населения с оккупированных территорий эвакуацией.